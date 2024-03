Van onklopbaar naar lappenmand: week voor Vlaanderen likt Visma-Lease A Bike wonden

Pijnlijke ribben, heup en gebroken neus

Daags na de koers blijkt hoe groot die baaldag wel niet was. Want niet alleen Van Aert ging tegen de grond, ook voor Van Baarle, Benoot en Hagenes was het wonden likken.

Benoot bleek het zwaarst getroffen. Hij reed de koers wel uit, maar stapte volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws 'als een oud mannetje uit de bus'. De krant citeert ploegleider Arthur van Dongen: "We vreesden eerst voor een sleutelbeenbreuk. Dat is gelukkig niet het geval. Tiesj kennende zal zijn verdere programma niet in gevaar komen, al is dat met die ribben toch ook nog even afwachten."