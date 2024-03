Op andere motor meldt 16-jarige Van Drunen zich voor wereldtitelstrijd WMX

De 16-jarige Lotte van Drunen begint dit weekend in het Spaanse Arroyomolinos aan haar tweede seizoen in de WMX, het wereldkampioenschap motocross voor vrouwen. En daar heeft ze zin in. "Laat maar komen. Het is een lange winter geweest zonder wedstrijden."

Haar debuutseizoen was om van te dromen. De geboren Sliedrechtse won de eerste manche die ze reed, boekte in Arnhem voor eigen publiek haar allereerste grand prixzege, stond drie keer op het podium en sloot het jaar af als nummer drie van de wereld.

Wereldtitelstrijd

Het Nederlandse talent kon zich meteen goed meten met ervaren motocrossers als viervoudig wereldkampioen Courtney Duncan en Daniela Guillen. De Nieuw-Zeelandse en Spaanse waren de enigen die Van Drunen in de wereldtitelstrijd voor bleven en zij gelden ook dit seizoen weer als haar grootste concurrenten.

"Het was mijn eerste seizoen op de zwaardere 250-machine, een heel nieuw begin", blikt Van Drunen terug. "Het is een jaar geworden om nooit te vergeten. Beter dan ik had verwacht."