Braziliaanse voetbalbond veroordeelt 'brute misdaden' Dani Alves en Robinho

De Braziliaanse voetbalbond CBF heeft zich via een verklaring op X uitgesproken over de veroordelingen van oud-internationals Dani Alves en Robinho, beiden wegens verkrachting, en die "een van de schadelijkste hoofdstukken" in het Braziliaanse voetbal genoemd.

De CBF betuigde ook namens het nationale team medeleven met de slachtoffers van de "brute misdaden" die zijn gepleegd door "twee voormalige sterspelers van het Braziliaanse elftal, een van de grootste culturele iconen van ons land".

Lange gevangenisstraffen

Honderdvoudig international Robinho kreeg in 2017 al een gevangenisstraf van negen jaar aan zijn broek voor zijn rol in een groepsverkrachting in Italië in 2013. Die celstraf zit hij na een uitspraak van het Braziliaans hooggerechtshof afgelopen woensdag nu in eigen land uit.

Alves, die 126 keer uitkwam voor de 'Goddelijke Kanaries', moet voor vierenhalf jaar achter slot en grendel voor de verkrachting van een vrouw. Hij is echter in hoger beroep gegaan en mag dat in vrijheid afwachten, mits hij een borgsom van één miljoen euro betaalt.

Kritiek voetbalsters

De verklaring kwam enigszins onder druk naar buiten, omdat voetbalsters kritiek hadden geuit op het uitblijven van een reactie van de bond. De CBF is nu echter helder in z'n standpunt.

"Het is te danken aan de moedige houding van slachtoffers dat steeds meer vrouwen het stilzwijgen over deze barbaarse vormen van geweld doorbreken. In een omgeving waar macho's regeren, moeten juist mannen voorop gaan bij de bestrijding van seksueel en alle andere vormen van geweld."

De CBF sprak zich en passant ook uit tegen elke vorm van racisme en noemde daarbij international Vinícius Júnior van Real Madrid, die in Spanje herhaaldelijk mikpunt is van discriminerende beledigingen door supporters.