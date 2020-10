Recordman Hamilton wint GP van Portugal, Verstappen finisht als derde

Over een klein uur start de Grand Prix van Portugal. De laatste keer dat Portugal het strijdtoneel in de Formule 1 was, was in 1996. Destijds won Jacques Villeneuve de race op het circuit van Estoril. De race op het circuit van Portimão is de twaalfde van het seizoen. Na vandaag zijn er nog vijf races dit jaar. Lewis Hamilton kan zijn 092ste GP-zege boeken. Daarmee zou hij het record van meeste zeges alleen in bezit hebben. Nu deelt hij het record (91) met Michael Schumacher.