In eredivisie zonder fulltime contract: 'Zie mezelf niet als profvoetballer'

"Maar uit de voetbalwereld stappen door een blessure? Zo wil je niet eindigen. Uiteindelijk is het voor mij wel de moeite waard. Je hobby is toch deels je werk geworden."

Maar of ze er over een paar jaar nog zo over denkt, valt te bezien. "Ooit wil ik kinderen, bijvoorbeeld. Steunt de club je dan ook nog?", vraagt de doelvrouw zich hardop af.

Ze bekijkt het van jaar tot jaar of ze (semi-)profvoetballer blijft. "Tegen de jonge meiden zeg ik: ga studeren. De kans om door te breken als meisje is tegenwoordig groter geworden. Maar leven van de sport is nu voor de meesten gewoonweg niet weggelegd."