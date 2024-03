Verstappen 'blij en opgelucht' met pole: 'Auto moeilijk in balans te krijgen'

Max Verstappen op poleposition, het is een vertrouwd gezicht. Toch kwam de eerste plek in de kwalificatie voor de GP van Australië niet aanwaaien voor de drievoudig wereldkampioen. Verstappen was in de trainingen steeds niet de snelste en ook in het begin van de kwalificatie waren de Ferrari's sneller.

"Ik ben blij en opgelucht, Q1 en Q2 waren moeilijk", zei Verstappen na afloop. "Tijdens de kwalificatie hebben we nog kleine dingen aangepast. Ik had twee behoorlijk goede rondjes aan het eind, na een moeizaam begin."

"Het was het hele weekend moeilijk de auto hier goed in balans te krijgen. Dit circuit is sowieso best lastig. Het is niet eenvoudig om alle bochten in een rondje perfect te doen."

Sainz niet honderd procent

Carlos Sainz zette de tweede tijd neer en dat mag ook een prestatie genoemd worden. De Spanjaard miste de vorige GP, twee weken geleden in Saudi-Arabië, vanwege een blindedarmontsteking. Hij zegt nog niet 100 procent fit te zijn. "Dat kan niet na een dikke week herstel in bed. Ik heb geen pijn, maar het is allemaal niet comfortabel. We hebben wat dingen moeten aanpassen qua stoeltje en gordels."

"Ik hoorde van Alexander Albon (die twee jaar geleden een blindedarmontsteking had, red.) hoe het zou zijn. Het voelt allemaal wat raar, zeker in bochten met veel G-krachten. Maar ik kan ermee omgaan."

Hoewel Sainz in de beslissende fase voluit kon gaan, is hij teleurgesteld met de tweede plek. "Ik had sterker kunnen zijn vandaag als ik fitter was geweest. Bovendien heb ik natuurlijk een weekend gemist en daardoor ken ik de auto minder goed."