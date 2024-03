'Oudje' Koeman durft te vernieuwen, maar uitvoering stelt teleur

Met gedurfde tactische keuzes hoopte bondscoach Ronald Koeman Schotland vrijdag te overdonderen bij de aftrap van het EK-jaar. De uitslag was ernaar (4-0), maar verder was het vooral teleurstellend wat Oranje liet zien in de Johan Cruijff Arena.

Toen Koeman afgelopen donderdag in Zeist zijn 61ste verjaardag vierde, vroeg hij de spelers of zij hem nu als een oude man zagen. Dat was niet zo. "Dat ligt ook een beetje aan kleding, hoe je bent, hoe je doet", verklaarde hij.

Koeman vergeleek zijn leeftijd met die van Rinus Michels op het EK van 1988. Die was toen 60 jaar, jonger dan Koeman nu. "Toen had ik wel het idee, met alle respect voor Michels, dat we een oudere trainer hadden."

Al jaren staat Koeman als trainer bekend als pragmaticus. Als een realist, als iemand die kiest voor een strijdwijze die resultaat oplevert. Met als grote voorbeeld Michels, die in 1988 voor 4-4-2 koos bij Oranje en dat zowaar de Europese titel bracht.

Met de tijd mee

Maar Koeman probeert met de tijd mee te gaan en ook in zijn denken geen oude, conservatieve trainer te zijn. Zijn strijdplan tegen Schotland was daar een voorbeeld van. Het was op papier 4-3-3, maar in de praktijk moest het in balbezit een soort 3-2-2-3 worden.

Een speciale rol was daarbij weggelegd voor Jeremie Frimpong, die van rechtsback moest doorschuiven naar de positie van rechtsbuiten. Aan de andere stond Cody Gakpo als vaste linksbuiten en Memphis Depay was de spits.

Daarachter stonden de twee nummer tiens, Georginio Wijnaldum en Xavi Simons, die het vierkant, de box, op het middenveld moesten vormen met controleurs Mats Wieffer en Tijjani Reijnders.

Het is een trend in het hedendaagse voetbal, dat vierkant op het middenveld, om een overtal te creëren op de 'snelweg', het centrale gedeelte van het veld. Ook moderne topcoaches doen het, zoals Jürgen Klopp, Pep Guardiola en Mikel Arteta.

Kijk hieronder naar de uitleg van Koeman na en vóór de wedstrijd: