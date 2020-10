Gajser verstevigt leiding in WK-stand MXGP met manchezege in Lommel

De eerste manche van de MXGP bij de Grote Prijs van Lommel is gewonnen door Tim Gajser. De Sloveense motocrosser nam na de start direct de leiding en hield die op de door de aanhoudende regen zware baan op superieure wijze vast tot aan de finish.

Door zijn elfde zege van het seizoen verstevigde de titelhouder zijn koppositie in de WK-stand, waarin nummer twee Antonio Cairoli terrein verloor door zijn derde plaats in de eerste race. De Italiaanse oud-kampioen werd kort na de start voorbijgereden voor de Fransman Romain Febvre, die die positie niet meer prijsgaf.

Geen Prado

Jorge Prado, de winnaar van de GP van Limburg van afgelopen woensdag in Lommel en de nummer drie in het klassement, ontbrak op het appel. De Spaanse debutant in de MXGP moest de wedstrijd op het Belgische circuit laten lopen na een positieve coronatest.

De Nederlandse eer werd hoog gehouden door Brian Bogers, die in de kwalificatie de beste tijd had gerealiseerd. In de race moest hij genoegen nemen met de zesde plaats.

Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff waren wegens blessures niet van de partij; zij hebben voortijdig een punt achter hun crossjaar moeten zetten.