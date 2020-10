Gajser verstevigt leiding in WK-stand MXGP met GP-zege in Lommel

Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Lommel in de MXGP op zijn naam gebracht. De Sloveense motocrosser won op de door de aanhoudende regen zware baan beide manches en verstevigde zijn koppositie in de WK-stand aanzienlijk.

Twee van zijn directe belagers liepen namelijk flinke averij op. Jorge Prado, de winnaar van de GP van Limburg van afgelopen woensdag en de nummer drie in het klassement, ontbrak zelfs op het appel. De Spaanse debutant in de MXGP moest de race laten lopen na een positieve coronatest.

Cairoli ten val

Nummer twee Antonio Cairoli stond wel aan de start, maar de negenvoudig wereldkampioen op de crossmotor kwam in de eerste manche niet verder dan de derde plaats achter de Fransman Romain Febvre en moest in de tweede nog meer terrein prijsgeven. De Italiaan kwam twee keer ten val en finishte pas als tiende.

Ook Gajser moest in de beginfase van de tweede race van de motor af, maar zijn schade bleef binnen de perken. Vanaf de achtste plaats begon de wereldkampioen van 2016 en 2019 aan een indrukwekkende inhaalrace die hem uiteindelijk ook langs de aan de leiding rijdende Febvre bracht.

Bogers zevende

De Nederlandse eer werd hoog gehouden door Brian Bogers, die in de kwalificatie de beste tijd had gerealiseerd. Zijn zesde en zevende plaats brachten hem in het dagklassement op de zevende stek. Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff waren wegens blessures niet van de partij; zij hebben voortijdig een punt achter hun crossjaar moeten zetten.

Gajser, die een week geleden op hetzelfde circuit ook de GP van Vlaanderen won, liep 19 punten uit op Cairoli en heeft nu 74 punten meer verzameld dan zijn eerste achtervolger. De Zwitser Jeremy Seewer verdrong Prado van de derde plaats, maar zag het gat met de koploper wel groeien tot 84 punten.

Er staan nog drie GP's op het programma. Op 1, 4 en 8 november wordt er gecrost in het Italiaanse Pietramurata.