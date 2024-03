Verstappen vindt op tijd snelheid en pakt poleposition Australië

In zowel Q1 als Q2 waren de Ferrari's sneller dan Verstappen, en de Nederlander was niet tevreden over zijn auto. In de derde sessie zette de drievoudig wereldkampioen echter meteen de snelste tijd neer, Hij was bijna drie tienden sneller dan Sainz.

Het tweede rondje van Verstappen was nog sneller, waardoor hij de poleposition veiligstelde.