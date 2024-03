Wekdienst 23/3: Russen rouwen om doden bij Moskou • Landelijke opschoondag

Dit is er vannacht gebeurd:

De nacht werd beheersd door de aanslag in een stad in de regio Moskou. Daar drongen zeker drie zwaarbewapende mannen een concertgebouw binnen en openden gericht het vuur op de aanwezigen. Volgens de Russische autoriteiten zijn er zeker 60 doden en 145 gewonden gevallen. President Poetin heeft nog niet gereageerd op de aanslag.

Hier lees je een overzicht van wat we nu weten over de aanslag. In dit artikel duiden experts de claim van IS dat ze achter de aanslag zitten en wordt er gekeken hoe er in Rusland gereageerd wordt op die claim.

