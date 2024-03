Wijnaldum scoort bij Oranje-rentree en kreeg 'voldoende': 'Maar kan altijd beter'

Bondscoach Ronald Koeman gaf na afloop van het duel met Schotland aan dat Wijnaldum wat hem betreft een voldoende kijgt voor zijn wedstrijd. Beschouwt Wijnaldum het zelf ook als een geslaagd 'examen'?

"Zo zie ik het niet, het is vooral de media die dat er van heeft gemaakt. Ik probeer gewoon mijn best te doen. Het kan altijd beter, al is het lekker dat ik gescoord heb."

Depay: 'Wijnaldum nog steeds belangrijk'

Ook voor Memphis Depay was het de avond van zijn rentree in Oranje. De aanvaller van Atlético Madrid was lang geblesseerd, maar is de laatste maanden weer op de weg terug naar zijn topniveau. Tegen Schotland deed hij 77 minuten mee.

Voor de prestatie van zijn teamgenoot Wijnaldum, waar hij lang een succesvol duo mee vormde, had hij vooral waardering. "Er was discussie over of hij erbij moest zijn, maar hij heeft weer laten zien dat hij nog heel belangrijk kon zijn voor dit team."