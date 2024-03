Huiswerk voor ontevreden Koeman na 4-0 tegen Schotten: 'Duitsers maken het wél af'

De bondscoach is ook loyaal aan zijn vertrouwde spelers en dus waren veel ogen gericht op Memphis Depay (terug van lang blessureleed) en vooral Georginio Wijnaldum (tegenwoordig spelend in Saudi-Arabië).

"Memphis is een geweldige speler", benadrukte Koeman nogmaals. "Ook hij had wat balverlies, maar hij is gewoon een van de creatieve, gevaarlijke spelers. Hij is een meerwaarde voorin."

Over Wijnaldum, die in tegenstelling tot Depay wel een doelpunt maakte, was hij mild. "Gini vond ik voldoende. Hij liet weer zien dat hij een neusje voor diepte heeft. Ook hij was een paar keer slordig, maar hij is me zeker niet tegengevallen. Ik heb geen sleet gezien, zeker niet gedurende een uur."