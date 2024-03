Gemeentes: te veel misbruik van compensatieregeling toeslagenaffaire

Gemeentes worden te zwaar belast met de afwikkeling van het toeslagenschandaal, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Lokale overheden zijn verplicht alle vermeende slachtoffers 'ruimhartig' te compenseren, maar ambtenaren komen soms in gewetensnood omdat er mensen zijn die misbruik maken van compensatieregelingen.

Op dit moment is het zo dat iedereen die zich meldt bij de gemeente automatisch recht heeft op hulp. Maar Peter Heijkoop wil dat dat stopt. Hij is wethouder in Dordrecht en voert namens de VNG het woord over sociale zaken.

Claims van mensen zonder kinderen

Heijkoop ziet een verdubbeling van het aantal claims. Soms zijn die terecht, maar soms komen die claims van mensen van wie later blijkt dat ze helemaal geen slachtoffer zijn. Er zijn zelfs gevallen bekend van mensen die überhaupt geen kinderen hebben, blijkt later. Toch moeten gemeentes ook hen helpen. "Want de afspraak is: als mensen zich aanmelden, moeten wij ze ondersteunen."

Bovendien leggen sommige 'toeslagenouders' volgens de VNG onredelijke eisen neer bij gemeentes. Heijkoop spreekt van een 'claimcultuur' waarbij mensen aanvragen doen voor dure vliegvakanties of overzeese familiebezoeken. Dat leidt tot frustratie bij ambtenaren.

Kritiek op VNG-standpunt

Precieze cijfers heeft de VNG niet, maar het zou gaan om honderden onterechte claims in heel Nederland. Toch is dat slechts een fractie van het totaal aantal claims. Mag de VNG dan wel de noodklok luiden?

Nee, vindt Kristie Rongen. Zij is slachtoffer van de toeslagenaffaire - werd bekend van haar debat in 2021 met premier Rutte - en vindt dat de VNG nu veel te kort door de bocht gaat. "Dit soort opmerkingen gaan echt niet helpen."

Ze vindt dat de overheid na alles wat er gebeurd is op geen enkele manier terughoudend moet zijn als het gaat om compensatie. "Dit kan je gewoon niet maken. Ouders hebben een steun in de rug, een nieuwe start. Deze opmerkingen voelen opnieuw als wantrouwen."