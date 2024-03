Reijnders uitblinker bij worstelend Oranje: 'Voel me hier heel comfortabel'

In de eerste helft brak Reijnders de ban door geweldig raak te schieten van een meter of 25, waarna hij in de tweede helft Donyell Malen in staat stelde om te scoren. Vooral met zijn eigen doelpunt was de middenvelder tevreden.

"Op het moment dat ik hem raakte, had ik al het gevoel dat de bal er wel eens in kon vliegen. Heel mooi om zo mijn eerste goal voor Oranje te maken. Of het mijn mooiste goal ooit was? Misschien wel ja, hij staat in ieder geval heel hoog op het lijstje."

Zo leidde de AC Milan-speler Oranje richting een ruime zege op de Schotten, die kans op kans misten en de wedstrijd zo verkwanselden.

Reijnders, dit seizoen meteen een belangrijke kracht bij Milan, speelde pas zijn zevende interland. Toch oogt hij met zijn volwassen spel volkomen op zijn gemak.