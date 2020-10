Historische apotheose in Giro • Van Baarle in grote kopgroep in bergrit Vuelta

In de slottijdrit van de Giro hebben we de eerste richttijden. Alex Dowsett is het snelste in 18.22 (gem. 51,289 km/uur). Daarmee is hij vjf seconde sneller dan ploeggenoot Matthias Brändle. Sprinter Arnaud Démare is voorlopig derde op 0.32 van Dowsett.

Aardig: in de openingstijdrit en de vorige tijdrit was Brändle nog (een fractie) sneller dan Dowsett. De Engelsman, die ook al een etappe won, stapt dus met opgeheven hoofd de bus van Israel-Start-Up Nation binnen.