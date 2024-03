Oranje toont klinkende cijfers tegen Schotland (4-0), maar overtuigt toch niet

Na rust zag het publiek een meer op en neergaande wedstrijd. Depay draaide goed weg en was dicht bij zijn 45ste goal in Oranje, maar de Schotse keeper Angus Gunn redde knap. Even later leidde een vloeiende aanval via Depay en Reijnders tot een schot van Gakpo.

Aan de andere kant waren de Schotten gevaarlijk via onder anderen John McGinn. Toen Wieffer de bal cadeau gaf aan Scott McTominay, kreeg Schotland via Lawrence Shankland een opgelegde kans. De spits van Heart of Midlothian schoot op de lat.

Daarmee ontsnapte Nederland aan de gelijkmaker. Het was de laatste actie van Wieffer, die werd vervangen door Joey Veerman. Frimpong maakte tegelijkertijd plaats voor Denzel Dumfries.

Invallers laten zich zien

Bijna een jaar na zijn laatste interland kreeg Depay nog een kans op zijn 45ste interlandgoal. Een vrije trap belandde echter in de muur. De andere helft van de in ere herstelde tandem uit Koemans eerste periode als bondscoach, Georginio Wijnaldum, kwam weinig in het spel voor.

Maar in de 72ste minuut toonde de 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq wel zijn kwaliteit. Na een voorzet van Gakpo stond Wijnaldum op de goede plek en kopte hij Oranje op 2-0.