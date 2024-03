Dwangsom voor overvol Ter Apel loopt op tot bijna kwart miljoen

Afgelopen nacht sliepen voor de zestiende keer te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De dwangsom die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hiervoor moet betalen is inmiddels opgelopen tot 240.000 euro.

In totaal mogen 2000 mensen in het aanmeldcentrum verblijven, bepaalde de rechter eerder dit jaar. Als dat aantal overschreden wordt, moet het COA de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, een dwangsom van 15.000 euro betalen.

Afgelopen nacht brachten 2161 asielzoekers de nacht in Ter Apel door, meldt een woordvoerder van het COA aan RTV Drenthe. Een nacht daarvoor waren het 2137. Als er vannacht opnieuw meer mensen slapen dan toegestaan loopt het bedrag dus op tot meer dan een kwart miljoen.

Overlooplocatie

Aanstaande maandag opent in Leeuwarden een tijdelijke opvang met ruimte voor 250 mensen. De locatie is bedoeld als overlooplocatie voor Ter Apel: als het aantal asielzoekers daar boven de 2000 komt, worden ze overgebracht naar de Friese stad. Daar mogen ze maximaal tien dagen verblijven.

In het Drentse Tweede Exloërmond, vlakbij Ter Apel, is ook een dergelijke overlooplocatie, maar die sluit aan het einde van deze maand.

Maximum van 1,5 miljoen

De gemeente Westerwolde had in een kort geding begin dit jaar geëist dat het COA zich houdt aan het in 2010 afgesproken maximum van 2000 asielzoekers in de opvanglocatie en eiste een dwangsom als dit niet werd gehaald.

De dwangsom kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro.