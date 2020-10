Geschiedenisprijs voor 'Liever dier dan mens' van Pieter van Os

Journalist en schrijver Pieter van Os heeft voor zijn boek Liever dier dan mens de Libris Geschiedenis Prijs 2020 gekregen. De onderscheiding is bedoeld voor historische werken die een algemeen publiek aanspreken. In het VPRO-radioprogramma OVT maakte juryvoorzitter Hans de Boer de winnaar van dit jaar bekend.

Liever dier dan mens vertelt het verhaal van een Joods meisje uit het getto van Warschau dat de oorlog wist te overleven. "Aan de hand van het overlevingsverhaal van één vrouw schreef Van Os een indringend en onthutsend boek over het vreselijke lot van de Joden, en tegelijkertijd over actuele obsessies met volksaard en identiteit", staat in het juryrapport.

De Libris Geschiedenis Prijs bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro. Van Os won voor het hetzelfde werk dit jaar al de Brusseprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek.