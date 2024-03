Zorgen over explosies in woonwijken, schade loopt in miljoenen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over het toenemende aantal explosies in woonwijken. Een woordvoerder zegt tegen persbureau ANP dat de VNG gemeenten waar explosies zijn wil ondersteunen.

Vanochtend bleek uit cijfers van de politie dat er in de eerste maanden van dit jaar al 250 aanslagen of pogingen daartoe met explosieven waren. In januari kwam een 23-jarige man om het leven die vermoedelijk zelf betrokken was bij een vuurwerkexplosie in Den Haag.

De VNG wil gemeenten "actief ondersteunen" als er een explosie is geweest. Zo kijkt de organisatie welke bevoegdheden burgemeesters kunnen gebruiken. Doordat overal andere maatregelen worden genomen, zoals cameratoezicht, preventief fouilleren en het sluiten van woningen, is maatwerk en de juiste juridische afweging nodig, zegt een woordvoerder.

De VNG schat dat de kosten die gemeenten maken vanwege de explosies "omvangrijk" zijn. De vereniging pleit opnieuw voor Europese regels voor zwaar, illegaal vuurwerk. Dat is het vuurwerk dat vaak wordt gebruikt bij explosies.

Groeiend probleem

Volgens het Verbond van Verzekeraars loopt de schade van de explosies inmiddels in de miljoenen. Een woordvoerder noemt de explosies een groeiend probleem. Het is niet duidelijk of dit invloed heeft op de premies.

Consumenten kunnen zich volgens het verbond verzekeren tegen explosies via een opstalverzekering (het huis zelf) en een inboedelverzekering (spullen in het huis). Wat er precies vergoed wordt, hangt af van de polisvoorwaarden.

Achmea, waar verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer onder vallen, zegt tegen het ANP "geen grote impact in de portefeuille te zien". Precieze schadebedragen worden niet genoemd, omdat die volgens een woordvoerder concurrentiegevoelig zijn.