Duitse RIVM met brandbommen aangevallen

Meerdere personen hebben vannacht brandbommen gegooid tegen het pand van het Robert Koch-instituut in Berlijn, het Duitse RIVM. Een bewaker wist de vlammen snel te doven. Niemand raakte gewond, wel sneuvelde er een raam. De verdachten zijn ontkomen.

Het instituut rapporteert dagelijks het aantal besmettingen, opnames en doden als gevolg van het coronavirus in Duitsland. Ook adviseert het instituut de Duitse regering. Net als in Nederland heeft in Duitsland een groep mensen kritiek op de aanpak van de crisis door de regering en op de weergave van de coronacijfers.

Vandaag rapporteerde het Robert Koch-instituut 11.176 nieuwe infecties, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorige week zondag. Nog eens 29 mensen overleden aan het virus, waardoor het totale aantal doden in Duitsland naar 10.032 is gestegen.