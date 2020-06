Rellen in Ethiopië na dood populaire zanger

In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn rellen uitgebroken na de dood van de populaire zanger Hachalu Hundessa, gisteravond. Over de omstandigheden van zijn dood is nog niets duidelijk. Volgens de politie zijn enkele verdachten gearresteerd.

Jongeren gingen na de dood van de zanger uit woede de straat op en staken autobanden in brand. Ook vanochtend waren er protesten: groepen betogers trokken naar de hoofdstad vanuit de omliggende Oromo-regio. Ze blokkeerden straten met stenen en hielden het verkeer tegen. Vanwege de onrust werd in het grootste deel van Ethiopië het internet uitgeschakeld.

Premier Ahmed heeft opgeroepen tot kalmte. De muzikant kwam voort uit de Oromo-bevolkingsgroep, waar ook de premier toe behoort. Vanwege zijn protestliederen werd hij gezien als de stem van het jarenlange protest dat Abiy twee jaar geleden aan de macht hielp. In een tweet heeft de premier de familie gecondoleerd en een onderzoek beloofd.

Ook elders onrust

Op beelden op sociale media is te zien dat een grote mensenmassa een auto volgt, vermoedelijk de wagen waarin het lichaam van de zanger ligt. Het voertuig zou op weg zijn naar zijn thuisplaats Ambo, honderd kilometer ten westen van de hoofdstad. Op andere beelden is te zien dat in de stad Harar een standbeeld van oud-keizer Selassie omver wordt getrokken. Of die beelden actueel zijn, is niet vast te stellen.

In Adama is het ook onrustig. Daar vielen drie doden en raakte een aantal mensen gewond. De meesten hebben schotwonden, zeggen artsen in het ziekenhuis waar de gewonden worden behandeld. Ook zijn er patiënten met brandwonden, die zeggen dat hun huizen in brand zijn gestoken. Sommige mensen zouden er slecht aan toe zijn.