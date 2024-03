Doden en gewonden na schoten in volle concertzaal in Moskou

Bij een schietpartij in een concertzaal in Moskou is een onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Russisch persbureau TASS meldt dat er zeker 14 doden zijn gevallen. Meerdere schutters losten schoten, meldt het Russische persbureau RIA Novosti.

Op niet-geverifieerde beelden die op het socialemediaplatform X rondgaan, zijn schoten te horen en is te zien dat mensen in de zaal wegduiken. Ook zou er een explosie zijn geweest, meldt Russisch persbureau TASS.

Op beelden op X zijn meerdere mensen in camouflagekleding met automatische vuurwapens te zien. Ze lopen rond in de hal van het theater en ook in de theaterzaal zelf. De schutters schieten gericht op mensen in de concertzaal en in de hal. Op andere beelden, ook nog niet geverifieerd, liggen gewonde en vermoedelijk dode mensen.

De burgemeester van Moskou Sergej Sobjanin bevestigt dat er doden zijn gevallen bij de schietpartij en betuigt zijn medeleven.

Op niet-geverifieerde beelden is grote brand te zien. Volgens het Russische ministerie voor noodsituaties zijn er zeker honderd mensen uit de kelder van het theater geëvacueerd. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De concertzaal Crocus City Hall ligt ten noordwesten van Moskou.

Dit zijn de eerste beelden die via sociale media en persbureaus naar buiten komen: