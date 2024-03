40 doden en meer dan 100 gewonden na aanslag op muziekgebouw Moskou

Op dezelfde beelden waren ook schoten te horen. Nadat explosieven afgingen brak een grote brand uit in het zalencomplex, dat de de brandweer in de loop van de avond onder controle zou hebben gekregen. Het dak zou nog wel op instorten staan. Rondom het complex waren de hele avond tientallen ambulances in de weer.

Vergelding

Het Kremlin zegt dat het om een terroristische aanslag gaat. De Russische justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De Russische oud-president Medvedev zegt dat zijn land hard zal terugslaan als blijkt dat "de terroristen van het regime in Kyiv erachter zitten". Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky ontkent dat zijn land iets met de gebeurtenissen in Moskou te maken heeft.

In de loop van de avond meldden persbureaus Reuters en AFP op basis van een Telegram-bericht van Islamitische Staat (IS) dat de terreurgroep claimt achter de aanval in het muziektheater te zitten. Het Russische persbureau Interfax zegt dat speciale eenheden van de Russische Garde, een elite-eenheid die rechtstreeks onder bevel van president Poetin staat, jacht maken op de aanslagplegers.

In heel Moskou zijn de veiligheidsmaatregelen na de aanslag aangescherpt. Er is meer bewaking op luchthavens en treinstations. Alle grote publieke evenementen, zoals sportwedstrijden en culturele bijeenkomsten, zijn dit weekend afgelast. Ook in Sint-Petersburg, de tweede stad van het land, zijn grote bijeenkomsten dit weekend afgelast.