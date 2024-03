Judoka Tsjakadoea pakt brons op Grand Slam van Tbilisi

Judoka Tornike Tsjakadoea heeft voor de vijfde keer in zijn loopbaan brons gewonnen op een Grand Slam-toernooi. De Nederlander met Georgische roots behaalde in Tbilisi, in zijn tweede vaderland, de derde plaats in de klasse -60 kg in de strijd om het brons van Richard Vergnes.

Tsjakadoea, die ook in Düsseldorf (2019, 2020), Jekaterinenburg (2019) en Astana (2023) als derde eindigde, was de Franse Vergnes in 2016 al eens eerder de baas bij de enige eerdere onderlinge ontmoeting. Nu kwam er na een fraaie schouderworp na een minuut een waza-ari op het scorebord te staan en twee minuten later volgde een tweede waza-ari.

Na twee zeges verloor Tsjakadoea in de kwartfinales van de Azerbeidjaanse Samir Aghajev, waarna hij in de herkansingen de Oekraïner Dilshot Chalmatov versloeg. Daarna versloeg Tsjakadoea de Fransman Vergnes voor een plek op het podium.