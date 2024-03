Akkoord over nieuw cao postbezorgers PostNL: in stappen 19 procent loonsverhoging

PostNL heeft met vakbonden FNV, CNV en BVPP een akkoord gesloten over een nieuw cao. Hierdoor krijgen de bijna 15.000 postbezorgers er in stappen zeker 19 procent loon bij.

De leden moeten nog wel stemmen over het akkoord, maar als zij het goedkeuren gaat het met terugwerkende kracht in op 1 januari van dit jaar. De cao loopt tot en met december 2025. Het akkoord is het resultaat van zo'n drie maanden onderhandelen.

Naast de loonsverhoging die trapsgewijs wordt ingevoerd, zijn er ook akkoorden over onder meer de verhoging van het loon voor 16- en 17-jarigen. Bij PostNL vielen 18- tot en met 22-jarigen werknemers nog onder het jeugdloon. Dat is in de nieuwe cao niet meer het geval. Ook gaat onder meer de fietsvergoeding omhoog en zijn er afspraken over maandelijkse uitbetaling van vakantiegeld voor nieuwe postbezorgers.

Komende week kunnen leden van de bonden over het akkoord stemmen.