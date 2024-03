Palmares Van der Poel weer stukje completer: 'Trots op manier waarop ik win'

"Ik wist niet dat Wout was gevallen", zei Van der Poel. Pas enkele kilometers verder bij de beklimming van de Oude Kwaremont kreeg de wereldkampioen naar eigen zeggen te horen dat zijn Belgische rivaal was gevallen.

Van Aert begon aan een inhaalrace en naderde Van der Poel tot op tien seconden. "Ik was vooral bezig mijn eigen inspanning zo goed mogelijk in te schatten", zei Van der Poel. "Ik wist dat hij op het klimmetje alles of niet zou doen. Dat heb ik ook gedaan. Toen brak hij."

Van Aert: 'Flinke klap op kasseien gemaakt'

De Belgische winnaar van de afgelopen twee edities zag de achterstand op de laatste helling, de Tiegemberg op 21 kilometer van de finish, oplopen naar veertig seconden en kon een derde opeenvolgende overwinning vergeten. Jasper Stuyven kwam nog bij Van Aert en finishte als tweede.

"De benen waren goed, over de vorm voor mijn val kan ik alleen maar tevreden zijn", zei Van Aert. "Daarna werd het lastig, maar bleven de benen goed. Nu voelt mijn hele rechterkant stijf. Ik heb een flinke klap gemaakt op de kasseien."