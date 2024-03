Europese natuurherstelwet in de ijskast, te weinig steun van lidstaten

De stemming maandag in het Europees parlement over de Europese natuurherstelwet is uitgesteld. Te weinig EU-landen steunen de wet. Om die reden heeft EU-voorzitter België de plannen in de ijskast gezet. Het is onduidelijk of de wet op een later moment alsnog in stemming wordt gebracht. "Het zal op een goed moment weer op tafel komen", zegt een Belgische diplomaat.

De natuurherstelwet is een wet die de aantasting van natuur in Europa moet stoppen. De wet werd bedacht door toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans, maar is geleidelijk flink afgezwakt. In de opzet van deze wet staat onder andere dat er strengere stikstofregels voor landbouw moet komen en ook afspraken over het planten van bomen. Als de wet er komt, moet in 2030 een derde van de natuur in Europa zijn hersteld.

Demissionair minister Van der Wal (VVD) stemde eerder met tegenzin en onder druk van de rechtse partijen in de Tweede Kamer tegen de wet, omdat Nederland niet aan de stikstof- en waterkwaliteitsdoelen zou kunnen voldoen. Ook Hongarije kondigde deze week aan tegen te willen stemmen. Eerder hadden andere lidstaten zich al tegen de natuurherstelwet gekeerd.