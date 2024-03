Eredivisiespeelsters in opstand: 'We vragen geen miljoenen, maar minimumloon'

'Bij kleine clubs is weinig veranderd'

NOS-analist Leonne Stentler voetbalde tussen 2007 en 2015 bij ADO Den Haag en Ajax. "Bij ADO kreeg ik alleen een reiskostenvergoeding. Tegenwoordig hebben de speelsters bij Ajax, Twente, PSV en Feyenoord een cao, maar bij de kleinere clubs is in al die jaren weinig veranderd."

Dat ligt volgens haar aan de licentie-eisen. "De clubs moeten nu minimaal vier speelsters onder contract hebben staan. Dat hoeft niet eens fulltime, in de praktijk zijn het soms contracten voor 16 uur per week."

Vanavond is de wedstrijd Telstar-Fortuna Sittard voor een paar honderd toeschouwers en een paar duizend tv-kijkers. Hoe moeten de speelsters betaald worden als de belangstelling zo gering is? "Het is een kip-ei-verhaal", zegt Stentler. "De wedstrijden zijn beter zichtbaar dan voorheen, dat zal uiteindelijk leiden tot meer belangstelling en meer inkomsten."

Toch blijft het de vraag of een kleine club als Telstar ooit profvoetbal bij de vrouwen kan financieren. Stentler: "In Nederland was de organisatie van het vrouwenvoetbal heel rommelig. We zouden samen met België een competitie beginnen, toen toch weer niet. Er zou een coöperatie komen die de competitie zou gaan leiden, maar dat ging ook niet door."

"In Engeland zijn er zo'n acht jaar geleden strenge licentie-eisen opgesteld waar alle clubs aan moeten voldoen. Gevolg is dat er nu alleen echt sterke clubs in de Super League spelen. Het voetbal daar is snel gegroeid, een club als Arsenal trekt regelmatig tienduizenden toeschouwers."

Dergelijke aantallen zijn voor clubs als Telstar en Fortuna ondenkbaar. "Telstar, dat ook nog eens vlakbij Ajax en AZ ligt, zou onder de huidige eisen niet eens een licentie krijgen", zegt Stentler. "Doordat die eisen er vroeger niet waren, hebben we nu een aantal clubs in de eredivisie dat niet snel fullprofs kan betalen."