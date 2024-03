VN-migratieagentschap meldt vondst massagraf in Libië

In het zuidwesten van Libië is een massagraf gevonden met daarin de lichamen van zeker 65 migranten, meldt de Internationale Migratieorganisatie IOM. Volgens het VN-agentschap is er nog weinig bekend over de vondst, maar vermoedelijk heeft het maken met mensensmokkel door de woestijn.

Volgens de organisatie doen de Libische autoriteiten onderzoek naar de zaak. "Iedere melding van een vermiste migrant of een verlies van een leven, leidt tot een rouwende familie op zoek naar antwoorden", zegt een woordvoerder. Volgens IOM wordt er te weinig actie ondernomen tegen mensensmokkel en leidt dat overduidelijk tot meer doden en slechte omstandigheden voor migranten.

De IOM pleit er daarom voor dat er snel meer maatregelen worden genomen tegen illegale migratie. Zo moet er wat de organisatie betreft meer actie komen tegen mensensmokkel en moet er voor legale migratie meer ruimte worden geboden. "Anders blijven dit soort tragedies in de toekomst voorkomen op deze route."

Volgens het Missing Migrants Project van de IOM raakten vorig jaar via de Middellandse Zee-migratieroute 3105 migranten vermist, of kwamen zij om het leven.