Coronavirus treft PSV hard, ook Dumfries en Baumgartl besmet

PSV kan zondagmiddag in de competitiewedstrijd tegen Vitesse niet beschikken over zes door het coronavirus getroffen spelers. Onder anderen aanvoerder Denzel Dumfries is een nieuwe naam op de lijst.

Ook Timo Baumgartl en Joel Piroe zijn afwezig wegens corona, zo meldt PSV op zijn website. Eerder was al bekend dat Pablo Rosario, Cody Gakpo en Maxime Delanghe ontbreken.