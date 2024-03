Rusland en China vetoën oproep in Veiligheidsraad tot staakt-het-vuren Gaza

De VN-Veiligheidsraad sprak zich al twee keer uit over de verslechterende humanitaire situatie in Gaza. Over een oproep tot een staakt-het-vuren werden de leden het nooit eens.

De VS blokkeerde zo'n oproep drie keer, onder meer omdat daarin de terreuraanval van Hamas van 7 oktober op Israël onvoldoende zou worden veroordeeld. De VS is de belangrijkste bondgenoot en wapenleverancier van Israël. Dat het nu zelf oproept tot een bestand is een teken dat de druk op Israël wordt opgevoerd om de gevechten te stoppen.

Honger

Een internationale groep van experts waarschuwde dat in de hele Gazastrook hongersnood kan uitbreken, omdat Israël de grenzen grotendeels dichthoudt. Huishoudens slaan dagelijks maaltijden over. In het noorden van Gaza is de situatie volgens de experts nu al catastrofaal, wat betekent dat er mensen sterven door voedselgebrek.

De terreuraanval van Hamas van 7 oktober op Israël kostte het leven aan zo'n 1200 mensen, Israëliërs en mensen met een andere nationaliteit. De bombardementen op Gaza en de Israëlische inval in de Gazastrook heeft volgens het onder controle van Hamas staande ministerie van Gezondheid in Gaza aan bijna 32.000 Palestijnen het leven gekost.

Het ministerie maakt in de cijfers geen onderscheid tussen Hamas-strijders en burgers. Twee derde van de doden aan Palestijnse kant zijn vrouwen en kinderen, stelt het ministerie.