Van der Poel wint E3 Saxo Classic en zegeviert in eerste duel met Van Aert

Van Aert won de E3 Classic vorig jaar voor de tweede keer op rij door in de sprint af te rekenen met zijn medevluchters Van der Poel en Tadej Pogacar. Naar de laatste had hij in de 66ste editie van de Belgische koers geen omkijken: de Sloveen houdt deze week huis in de Ronde van Catalonië.

Gebroken neus

Van Aert en Van der Poel konden vandaag niet alleen elkaar testen, maar zich ook warmdraaien voor de Ronde van Vlaanderen van volgend weekeinde. Met z'n zeventien hellingen, waarvan enkele geplaveid met kasseien, komt de E3 Classic immers in de buurt bij wat de renners op Eerste Paasdag tijdens 'De Hoogmis' voorgeschoteld krijgen.

Van Aert, kopman van Visma-Lease a bike, moest het al snel met een helper minder doen. Per Strand Hagenes, de vervanger van de zaterdag ziek afgestapte Christophe Laporte, was vroeg in de wedstrijd betrokken bij een massale valpartij en kon door een gebroken neus zijn weg niet vervolgen.