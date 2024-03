Auteur van Boekenweekgeschenk 2025 wordt gekozen met schrijfwedstrijd

Het Boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door de winnaar van een schrijfwedstrijd. Uitgeverijen kunnen verhalen van eigen auteurs tot eind augustus insturen. Een jury leest de verhalen zonder te weten wie de schrijver is.

Stichting CPNB wil met de wedstrijd stilstaan bij "de rijke historie" van de Boekenweek, die volgend jaar voor de 90e keer wordt gehouden. Tientallen jaren geleden werd de schrijver al met een wedstrijd gekozen. In 1948 brak zo Hella S. Haasse met Oeroeg door bij het grote publiek. De ontmoeting van Antoon Coolen was in 1947 het eerste 'winnende' Boekenweekgeschenk.

Onder meer oud-NOS-presentator Rik van de Westelaken, schrijver Hanna Bervoets en BookTokker Noah de Campos Neto zitten in de jury. "Als jury mogen we manuscripten lezen zonder voorkennis over auteur of uitgever: alleen het verhaal telt", zegt juryvoorzitter Van de Westelaken. "We verheugen ons op het samen ontdekken van het meest verrassende manuscript."

Honderd schrijvers

De CPNB verwacht zeker vijftig tot honderd manuscripten. Sommige auteurs zijn al ingelicht over de wedstrijd. Het winnende boek wordt volgend jaar in minimaal 500.000 exemplaren gedrukt. Wie voor 15 euro of meer aan boeken koopt, krijgt het Boekenweekgeschenk.

Naast het Boekenweekgeschenk wordt er ook een themaboek uitgegeven. De auteur van dit boek wordt door de CPNB aangesteld. Het thema van de Boekenweek2025 wordt in september bekendgemaakt.

Dit jaar schreven zes leden van de familie Chabot het Boekenweekgeschenk (Gezinsverpakking).