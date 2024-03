Macron lijdt nederlaag nu Franse Senaat vrijhandelsakkoord CETA wegstemt

De stemming in de Senaat kán ook vergaande gevolgen hebben voor het vrijhandelsakkoord zelf. Alle EU-lidstaten moeten het namelijk ratificeren. Als één land dat niet doet, zoals mogelijk Frankrijk nu, gaat het hele akkoord in principe van tafel.

President Macron heeft verschillende opties om dat te voorkomen, maar makkelijk wordt het niet. Hij kan de Tweede Kamer vragen om opnieuw over CETA te stemmen. Bij de eerste stemming, in 2019, werd er voor gestemd. Maar sinds de verkiezingen in 2022 is Macron zijn meerderheid in de Tweede Kamer kwijt. Dus de kans is groot dat daar nu ook tegen gestemd zou worden.

De Communistische Partij heeft aangekondigd op 30 mei een stemming aan te willen vragen over CETA in de Tweede Kamer enkele dagen vóór de Europese verkiezingen. Maar Macron zit na een nederlaag in de Senaat niet te wachten op een tweede nederlaag in de Assemblée.

Niets zeggen tegen Brussel

De president heeft een tweede optie: hij kan de uitslag van de stemming in de Senaat gewoon niet doorgeven aan Brussel. Met als voorwendsel dat de debatten nog niet zijn afgerond.

Als een land officieel niet meldt bij de EU dat het tegen CETA is, mag de invoering van het verdrag gewoon doorgaan. Cyprus voerde eerder al zo'n 'struisvogelpolitiek': ook daar was het parlement tegen CETA maar besloot de regering om de EU niet officieel te informeren.

"Als de Franse regering dat doet, dan wordt de democratie buiten spel gezet. Daarmee speelt de regering het Rassemblement National juist in de kaart", zei Yannick Jadot van de Groenen. Ook deze strategie zou voor president Macron dus riskant kunnen zijn.

De Franse regering bezint zich nu op de beste strategie. Macron is vóór CETA maar wil de boeren niet tegen de haren instrijken. En Macron wil graag de parlementaire weg bewandelen maar heeft daar geen meerderheid meer.

"Het dossier is nog niet afgesloten'', zei staatssecretaris Riester. "De komende weken of maanden zullen we bekend maken of de Assemblée zich op een nader te bepalen moment opnieuw kan uitspreken over dit akkoord."