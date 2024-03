Rutte opnieuw naar Xi Jinping, handel en wereldpolitiek hoog op agenda

Demissionair premier Rutte en minister voor Buitenlandse Handel Van Leeuwen brengen volgende week dinsdag en woensdag een bezoek aan China. Ze ontmoeten president Xi Jinping, premier Li Qiang en de minister van Handel Wang Wentao.

Op de agenda staan geopolitieke onderwerpen als de situatie in het Midden-Oosten en de Russische oorlog tegen Oekraïne, er wordt ook gepraat over de onderlinge handelsbetrekkingen.

Er zijn gesprekken georganiseerd met het Nederlandse bedrijfsleven over het handels- en investeringsklimaat. Rutte gaat op de universiteit van Peking in gesprek met Chinese studenten die Nederlandse taal en cultuur studeren en met Nederlandse studenten die in Peking studeren.

Rutte was al eerder in China, voor het laatst in 2018. Ook bij eerdere reizen stonden zowel de wereldpolitiek als de handelsbetrekkingen op de agenda.

Niet zonder problemen

Die handelsbetrekkingen zijn niet zonder problemen. Zo bemoeit de VS zich met de verkoop van chips aan China door de Nederlandse chipsfabrikant ASML. Inmiddels geldt er een verbod op de levering van hoogwaardige chipmachines.

Ook waarschuwt de AIVD regelmatig voor Chinese spionageactiviteiten en spionageprogrammatuur in Chinese producten, tot woede van China.

Na de waarschuwingen van de AIVD is het kabinet een groot onderzoek gestart om de risico's te kunnen inschatten. Dat richt zich onder meer op technologische systemen, scanners, telecommunicatie en de grote havenkranen in Rotterdam.

Begin deze maand sloegen de veiligheidsdienst in de VS alarm omdat in grote havenkranen van de Chinese fabrikant ZPMC apparatuur zou zitten om havenactiviteiten mee te registreren.