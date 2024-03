Zwitserse dominantie: derde wereldbeker Gut-Behrami en Odermatt dit jaar

De Zwitserse alpineskiërs Lara Gut-Behrami en Marco Odermatt hebben de eindzege gepakt in de wereldbeker op de Super G. Beide skiërs grepen eerder dit jaar ook al de wereldbeker algemeen en de wereldbeker op de reuzenslalom.

De 32-jarige Gut-Behrami had bij de wereldbekerfinale in Saalbach genoeg aan de zevende plaats. Ze kwam dit seizoen negen keer in actie op een Super G, won er drie en haalde daarnaast nog drie keer een podiumplek. Uiteindelijk bleef Gut-Behrami Federica Brignone, die tweede werd in Saalbach, dertig punten voor.

De overwinning bij de vrouwen ging naar Ester Ledecka. De olympisch kampioene van 2018, die ook als snowboardster twee keer olympisch goud won, boekte haar vierde wereldbekerzege als skiester en haar eerste van dit seizoen.