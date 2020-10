Vitesse leidt met 1-0 tegen geplaagd PSV • 0-0 bij Sparta-Heracles

Het is rust in Arnhem, waar Vitesse op een 1-0 voorsprong staat tegen PSV. In de loop van de eerste helft kwamen de Eindhovenaren iets beter in het spel, maar overtuigend is het niet. Vlak voor rust zagen we nog een aardige aanval, eindigend in een schot (net naast) van Ihattaren.

Ook in Rotterdam is het tijd voor een bekertje thee. Het staat 0-0 bij Sparta-Heracles.