Groningen op weg naar zege bij Fortuna: 3-1 • PSV mist zes man door corona

De rust nadert in Sittard, waar FC Groningen op een terechte 2-0 voorsprong staat. Het had al 3-0 kunnen staan, maar schoten van Joosten (redding Koselev) en Van Kaam (net mis) gingen er niet in. Fortuna Sittard bakt er vooralsnog weinig van.

Fortuna Sittard-FC Groningen 0-2