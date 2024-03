Kremlin-woordvoerder spreekt nu van 'oorlog' tegen Oekraïne

De woordvoerder van de Russische president Poetin zegt dat Rusland "in oorlog" is met Oekraïne. De Russen hadden het woord oorlog eerder nog in de ban gedaan en president Poetin sprak altijd van een 'speciale militaire operatie'.

Maar de woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov, noemde vandaag in het populaire pro-Kremlinweekblad Argumenty i Fakty nu wel het woord oorlog. "Ja, we zijn in oorlog", zei hij. Volgens hem is de speciale militaire operatie een oorlog geworden door de massale steun van het Westen voor Oekraïne. Volgens Peskov moet "iedereen dit begrijpen" voor de "interne motivatie". Later herhaalde hij de term nog eens tegen andere journalisten.

Peskov maakte zijn opmerkingen vijf dagen na de herverkiezing van president Poetin. Van vrije verkiezingen was geen sprake, en de uitkomst stond al vast. Politieke tegenstanders waren verdwenen, uitgesloten van deelname of overleden.

Peskov geeft "het collectieve Westen" de schuld van de oorlog: