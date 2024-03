'Voormalig Ajax-directeur Mislintat in gesprek met oude liefde Borussia Dortmund'

Sven Mislintat keert mogelijk terug bij Borussia Dortmund. Volgens Sky Sport is de Duitser, die eerder dit seizoen voortijdig het veld moest ruimen als technisch directeur van Ajax, in gesprek met de Duitse club, waar hij van 1998 tot 2017 ook in dienst was.

Mislintat moest bij Ajax het veld ruimen nadat zijn transferbeleid in Amsterdam wel veel geld had gekost (ruim 100 miljoen euro), maar de gewenste resultaten uitbleven. Bij Dortmund zou hij de opvolger kunnen worden van sportdirecteur Sebastian Kehl als die promoveert tot algemeen directeur sport.

De 51-jarige Mislintat, een geboren Dortmunder, staat er nog altijd goed op bij Borussia. In zijn laatste periode daar was er werkzaam als hoofdscout en wist hij onder meer de toen 17-jarige Jadon Sancho naar de club te halen. Manchester United betaalde in 2021 85 miljoen euro voor de Engelsman, die sinds de winterstop door Dortmund gehuurd wordt.

Onderzoek

Mislintat moest bij Ajax vertrekken na onthullingen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling en omdat er te weinig draagvlak voor hem was. Ajax stelde een onderzoek in naar de Duitser. De uitslag daarvan laat nog altijd op zich wachten.

"Het onderzoeksproces bevindt zich in de afrondende fase. Na afronding zullen de belangrijkste bevindingen en conclusies van dit onderzoek door Ajax openbaar worden gemaakt", liet de club bijna een maand geleden weten.