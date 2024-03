Vader Neymar wil borgsom veroordeelde Alves dit keer niet betalen

De vader van de Braziliaanse topvoetballer Neymar is ditmaal niet bereid om een borgsom van een miljoen euro te betalen voor Dani Alves. De oud-verdediger is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling voor viereneenhalf jaar celstraf in een verkrachtingszaak.

"Nu hij door een Spaanse rechtbank schuldig is bevonden, is het niet meer in ons belang om met zijn naam geassocieerd te worden", valt er te lezen in een verklaring van Neymar senior. "Voor ons als familie is deze zaak voorbij."

Jarenlang ploeggenoot

De 40-jarige Alves zit sinds januari 2023 vast in voorarrest. Hij was jarenlang ploeggenoot van Neymar bij Barcelona, PSG en het Braziliaanse elftal.