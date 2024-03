Vanavond op tv: Bendes de baas in Haïti • Regeling toeslagenouders misbruikt?

Gemeenten klagen over misbruik compensatieregeling

Een groep ouders die niet gedupeerd is in de toeslagenaffaire probeert toch compensatie te krijgen, merken gemeenten. De gemeenten willen dat die mensen sneller uit het hulptraject worden gezet. Te gast is de Dordrechtse wethouder Peter Heijkoop (CDA), die namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het woord voert over gemeentelijke sociale zaken.