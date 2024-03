Drie arrestaties vanwege gewelddadige ontvoeringszaak Egmond aan Zee

De politie heeft drie mensen opgepakt vanwege de bedreiging, gijzeling en ontvoering van een 42-jarige man uit Beverwijk, in november vorig jaar. Het gaat om een man van 26 uit Den Haag, een Delftenaar van 22 en een 21-jarige vrouw uit België.

De ondernemer werd op 11 november vanaf het begin van de avond urenlang vastgehouden in een huis in Egmond aan Zee. Hij dacht daar een zakelijke afspraak te hebben, maar werd in plaats daarvan bedreigd met een machinegeweer. De man moest zijn zakken leegmaken, zijn horloge afstaan en kreeg een zak over zijn hoofd. Ook riepen de daders dat ze geld van hem eisten. Er werd onder meer een bedrag van 500.000 euro genoemd.

Hij bleef zes uur lang in de woning en werd daarna in zijn eigen auto door drie mannen meegenomen naar Delft, omdat iemand hem zou willen spreken. Na een rit van een uur wist het slachtoffer rond 01.00 uur aan zijn ontvoerders te ontkomen. Dat gebeurde toen de daders de zak van zijn hoofd haalden en met hem naar een flatgebouw wilden lopen. Het lukte het slachtoffer om een van de daders hard te slaan en weg te rennen.

De auto van de man werd later in de buurt van Delft teruggevonden.

De politie heeft in onder meer het regionale opsporingsprogramma Bureau Noord-Holland en in Opsporing Verzocht aandacht gegeven aan de zaak. Meer arrestaties sluit de politie niet uit.