Golfbanen groeien door corona: 'Na 18 holes heb je 7 kilometer gelopen'

Die groei zien ze ook terug op golfbaan De Gelpenberg in Aalden. Sinds mei is het één grote gekte en na de maatregelen van anderhalve week geleden werden er ook weer veel gebeld, zegt eventmanager Niels van der Weerd. "Er zijn in totaal ongeveer 150 nieuwe golfers langs geweest, waarvan zo'n driekwart ook echt lid is geworden."

"De afgelopen jaren bleven de aantallen gelijk maar nu zien we een duidelijke stijging", aldus een woordvoerder van de Nederlandse Golf Federatie. "We naderen inmiddels de 400.000 leden."

Waar veel sportverenigingen de deuren opnieuw moesten sluiten na de nieuwe coronamaatregelen , zien golfclubs de ledenaantallen juist flink oplopen. Sinds hun heropening na de lockdown half mei kregen verenigingen door het hele land er in totaal zo'n 25.000 leden bij. Bijna 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Corona speelt een belangrijke rol in die trend, denkt Van der Weerd. De sport blijft namelijk ondanks de maatregelen nog prima uit te oefenen: afstand houden is goed mogelijk, je kunt alleen in groepjes spelen en je bent buiten. Allemaal condities die passen bij een sport die coronaproof is.

Van der Weerd ziet daardoor steeds jongere mensen op de baan. "Stelletjes die naar buiten willen of vaders en moeders die hun zoon of dochter meenemen." Van de nieuw toegestroomde leden is landelijk een derde onder de veertig, en een vijfde zelfs onder de dertig. "Dat zijn voor de golfsport zo ongeveer jeugdleden", lacht Van der Weerd. Ook Koks ziet in Spaarnwoude de nodige nieuwe gezichten. Veel van hen melden zich omdat hun eigen sport op het moment stil ligt. "Voetballers en hockeyers die toch sportief en competitief bezig willen blijven en in een groepje de holes lopen. Als je er 18 afwerkt, heb je toch zo'n 7 kilometer in de benen."

Perfect moment

"Ik had in mijn jeugd al eens gegolfd en wilde het altijd weer eens oppakken", zegt de 37-jarige Raymon Heesen. Hij is van origine voetballer, maar sinds zes weken vooral te vinden op de golfbaan van Van der Weerd. "Dus dit was het perfecte moment. Ik wil met een bal bezig zijn en op deze manier kan dat."