14 jaar cel voor doodschieten man bij Tilburgs tankstation

Een 42-jarige man uit Tilburg moet veertien jaar de cel in voor het doodschieten van een stadgenoot bij een tankstation in december 2022.

Javier L. schoot op 21 december van dat jaar zeven keer op het slachtoffer. De laatste paar schoten van dichtbij in het achterhoofd werden het slachtoffer fataal, schrijft Omroep Brabant.

Volgens de rechtbank ging het om een afrekening. L. wordt echter niet veroordeeld voor moord met voorbedachten rade. "Als hij al van plan was om hem te doden, dan had hij dat meteen kunnen doen toen hij bij het tankstation aankwam. Hij had het wapen ook al kunnen doorladen, maar heeft dat pas gedaan toen de broer van het latere slachtoffer in zijn richting liep", aldus de rechter.

Herdenking rapper Boechi

Aan de schietpartij zou een jarenlange ruzie tussen de dader en twee broers vooraf zijn gegaan. Zij waren allemaal aanwezig bij de herdenking van de doodgeschoten Tilburgse rapper Boechi op de dag van de schietpartij. Daar was opnieuw ruzie ontstaan tussen het drietal. Het conflict draaide volgens Omroep Brabant om een auto-ongeluk waarbij de verschillende partijen betrokken waren.

L. werd naar eigen zeggen al twee jaar bedreigd door de broers. Hij zou hebben geschoten uit vrees voor zijn eigen leven. "Ik kon niet anders. Het was zij of ik", verklaarde hij.

De rechter was het daar niet mee eens. "Hij heeft zelf de aanval gezocht en niet bijvoorbeeld dekking gezocht. Ook is hij na de schoten in het achterhoofd rustig weggelopen. Dat hij veel angst had, blijkt nergens uit."