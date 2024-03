Adema: 'goed nieuws' over gerecyclede mest

Bewerkte dierlijke mest kan binnenkort waarschijnlijk worden gebruikt als alternatief voor kunstmest. Demissionair minister Adema heeft van de Europese Commissie te horen gekregen dat de regels op dit punt worden versoepeld en hij noemt dat goed nieuws.

Voor de agrarische sector is er een limiet gesteld op het gebruik van dierlijke mest en daarom wordt er ook veel kunstmest ingezet. "Als je mest zodanig recyclet dat je het eindproduct kunt gebruiken als alternatief voor kunstmest, betekent dat dat boeren met verduurzaming aan de slag kunnen en minder kunstmest hoeven te gebruiken", zegt Adema.

Al jaren lobby in Brussel

De landbouwsector en het ministerie van Landbouw pleiten al jaren voor het gebruik van bewerkte dierlijke mest ('Renure'). In januari was de Europese Commissie nog van plan om pas na een evaluatie van het mestbeleid naar de toelating van Renure te kijken. Volgens Adema is dat nu versneld, mede door druk van Nederland.

Nu is het nog zo dat veel boeren dierlijke mest afvoeren en kunstmest aanvoeren. Dat is relatief duur. Volgens de minister is het "een beetje de omgekeerde wereld".

Veel CO2 bij kunstmest

Adema benadrukt dat kunstmest vervuilender is voor het oppervlaktewater dan dierlijke mest. Bij de productie van kunstmest komt ook veel CO2 vrij. Adema noemt het inzetten van gerecyclede mest "een win-winsituatie, zowel voor de verduurzaming van de sector als voor de druk op de mestmarkt".

Op welke grondsoorten Renure toegepast mag worden en wat de precieze voorwaarden zijn, zal duidelijk worden als Brussel met het definitieve voorstel komt.