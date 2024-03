Drentse 'streektaalbende' stopt ermee, 'doel grotendeels bereikt'

Verschillende Drentse plaatsen hebben nu zowel de Nederlandse als de Drentse naam op het plaatsnaambord staan, bijvoorbeeld Taarlo/Taorl. Nog meer gemeenten hebben plannen voor zo'n tweetalig bord. "Zo laat je zien dat het Drents de moeite waard is", zegt lid Anne Doornbos.

Beweging

De 'streektaalbende' zal niet langer 's nachts op pad gaan. "We stoppen ermee, want we denken dat we een beweging in gang hebben gezet die ertoe leidt dat meer gemeenten tweetalige borden krijgen", zegt een ander lid, Klaas Koops.