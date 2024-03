Belofte goedkopere stadswarmte wordt niet waargemaakt, minister komt met spoedwet

Bijvoorbeeld bij de Rotterdamse corporatie Woonstad is het financiële plaatje niet meer rond te maken. "We missen hierdoor een heel grote kans", zegt bestuurder Mohamed el Achkar.

"We hebben al 10.000 woningen op deze manier van het gas afgehaald en zeker in een stad als Rotterdam, met zo veel restwarmte, kunnen we natuurlijk enorm versnellen als we meer woningen aansluiten op het warmtenet."

Ook een andere grote Rotterdamse corporatie, Havensteder, is kritisch. Wat Havensteder betreft moet de overheid op korte termijn ingrijpen. "Het doorberekenen van de kosten voor warmte, met de stijgende tarieven, aan huurders vinden wij onacceptabel."

Eerder besloten Amsterdamse corporaties al onder de huidige voorwaarden geen sociale huurwoningen meer aan te sluiten. En in Utrecht is onvrede onder huurders. Een oproep om je te melden van de lokale PvdA leverde in korte tijd ruim 700 meldingen op. Veel gaan over het vastrecht, de vaste kosten, staat in een mail van de partij aan de melders.

Gat moet dicht

"Er moet ergens een gat gedicht worden om sociale huurders een betaalbare energierekening te laten houden. Daar moeten we het gesprek over aangaan", reageert Laurien Smies van Vattenfall, dat onder meer in Rotterdam en Amsterdam warmtenetten uitbaat.

Daarbij denkt de energieleverancier aan subsidie. Volgens Vattenfall kost een warmtenet aanleggen en onderhouden het bedrijf meer dan gas. Als de belofte is dat het niet meer mag kosten dan gas, "dan moet je dat ergens gaan oplossen", zegt Smies.