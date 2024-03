Pianist en componist Laurens van Rooyen overleden

Pianist en componist Laurens van Rooyen is gisteren overleden op 88-jarige leeftijd. Hij bracht een groot aantal platen uit en schreef de muziek voor Nederlandse speelfilms als Een vrouw als Eva (1979), Lieve jongens (1980), Een vlucht regenwulpen (1981) en Brandende liefde (1983). Ook was hij betrokken bij de productie van verschillende films.

Verder was Van Rooyen bekend van zijn samenwerking met Herman van Veen, die hij ontmoette op het conservatorium en met wie hij in de jaren 60 het Harlekijn Muziektheater oprichtte.

Veel succes had hij als lid van Gevleugelde Vrienden, een piano-ensemble met onder anderen Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Het gezelschap werd opgericht in 1988 en trok met zijn toegankelijke programmering volle zalen in heel Nederland.

Ook Van Rooyens soloplaten met pianomuziek op het snijvlak van klassiek en easy listening waren populair. Hij maakte eind jaren 70 een album gewijd aan het werk van de Italiaanse componist Domenico Scarlatti, waarna nog tientallen platen volgden, veelal met eigen composities, met titels als Collage, Rêverie, From Laurens with Love en Visage.

Domcantate

In 2004 schreef hij, als geboren Utrechter, ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de Dom in Utrecht de Domcantate, op een tekst van zijn ex-partner, oud-politica Ina Brouwer. Hij trad nog altijd veel op. Voor komende zomer stond een serie concerten gepland gewijd aan het werk van The Beatles.

Behalve in Nederland had Van Rooyen succes in Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Japan. In dat land wordt zijn compositie Imaginary Landscapes als tune gebruikt door het dagelijkse nieuwsprogramma Radio Midnight Express, vergelijkbaar met NOS Met het Oog op Morgen.

In 2014 kreeg Laurens van Rooyen een onderscheiding, hij werd toen ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.